Нью-Дели, 24 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Работы над созданием самоуничтожающихся ракет и спутников, которые не будут загрязнять орбиту Земли или окружающую среду, ведет Индийская организация космических исследований (ISRO). Об этом 24 ноября рассказал журналистам глава ISRO Кайласавадиву Сиван, его слова приводит газета Times of India.

Brett Neilson Взрыв

«Все наши ракеты имеют металлические корпусы, которые сбрасываются в море после запуска или становятся на завершающем этапе космическим мусором. Мы работаем над технологией, с помощью которой ракеты будут эффективно самоуничтожаться, чтобы избежать сброса отходов в море и формирования космического мусора», — сказал он.

Также Сиван добавил, что также ISRO ищет специальные материалы для корпусов, способные сгорать вместе с двигателями.

Кроме того, глава ISRO добавил, что также ведется разработка технология для самоуничтожения спутников на околоземной орбите.

«(Кнопка уничтожения) запустит процесс, при котором спутник сгорит на орбите», — пояснил Сиван.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что проект миссии «Венера-Д» по отправке автоматической станции к Венере будет реализовываться Россией совместно с США.