Москва, 24 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Наращивание военной активности США в Чёрном море нацелены на то, чтобы устроить конфликт между Россией и Европой. Такое мнение высказал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Official U.S. Navy Page ВМС США в Черном море

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«Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, — это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев — это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки», — объяснил в эфире «Россия 24» Гаврилов.

Он добавил, что результат вооружённой эскалации, которая может произойти из-за западных маневров и запугивания в регионе Чёрного моря, ни руководство США, ни власти Украины не волнует. При этом дипломат подчеркнул, что Москва не поддается на такие провокации, а руководство страны и министерство обороны «обо всем знают, контролируют ситуацию».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили о росте военной активности США в Чёрном море. В ведомстве расценили подобные агрессивные действия как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. В Минобороны считают, что «истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на Юго-Востоке».