Канберра, 24 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Власти юго-восточной части Австралии обеспокоены тем, что в некоторых частях Нового Южного Уэльса произойдут крупные наводнения. В Австралийском Бюро метеорологии уже заявили, что реки Лахлан и Намой выйдут из берегов в течение 24 часов. Об этом 24 ноября сообщил телеканал Nine News.

Philippe Semanaz Наводнение

«Водосборы заполнены, плотины заполнены, и теперь созданы все условия для того, чтобы наводнения продолжились в районах, которые уже и так затоплены, но они также могут распространиться на новые районы», — предупредила в эфире телеканала метеоролог Джейн Голдинг.

Комиссар Спасательной службы Нового Южного Уэльса Карлин Йорк заявила в ходе пресс-конференции, что за последние 10 дней из-за непогоды в ее ведомство было подано более 6 600 запросов о помощи. За то же время было проведено более 60 спасательных операций при наводнении.

За последние 24 часа в Спасательную службу штата поступило более 150 запросов о помощи и было проведено шесть аварийно-спасательных работ при наводнении.