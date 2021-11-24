Челябинск, 24 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Комитеты Заксобрания Челябинской области по законодательству и по социальной политике 24 ноября обсудили поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статью 107 Воздушного кодекса РФ, а также в Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба законодательного регионального органа.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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Глава комитета по соцполитике Сергей Буяков отмечает, что в ходе дискуссии были представлены все позиции. Заранее заготовленного решения не имелось.

«Большинством голосов комитеты поддержали проекты федеральных законов, теперь мы рассмотрим их на заседании Законодательного Собрания», — сказал депутат.

Заседание парламента намечено на 25 ноября. Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ внесло два законопроекта в Госдуму 12 ноября. Они предполагают введение QR-кодов как для посещения общественных мест, так и для проезда в железнодорожном и авиатранспорте.