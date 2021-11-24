Уфа, 24 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Проект федерального закона о введении QR-кодов 25 ноября рассмотрит государственное собрание Башкирии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Сообщается, что проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которым предполагается ввести обязательную проверку QR-кодов в общественных местах, в настоящее время рассматривается в субъектах РФ.

«Планируем рассмотреть законопроект на ближайшем заседании 25 ноября. Депутаты изучают документ, общаются с избирателями, выясняют общественное мнение», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Он также отметил, что предложение ввести QR-коды вызывало споры из-за технологической новизны, при этом Толкачев считает, что в целом данная мера значительно мягче локдауна и позволяет продолжать обычную жизнь, при соблюдении эпидемиологических ограничений.

«В прежние времена остановить эпидемию мог только карантин. В начале пандемии коронавируса, когда у нас еще не было вакцины, нам в соответствии с законодательством о чрезвычайной ситуации тоже пришлось прибегнуть к массовой самоизоляции. Но сегодня значительная часть населения нашей страны уже имеет антитела к инфекции. Эти люди могут вести активную жизнь, не подвергая себя и окружающих опасности. QR-коды — не столько про ограничения, сколько про свободу. Цифровые технологии — наше преимущество, они помогут нам справиться с пандемией без жесткого карантина и прийти наконец к полной отмене всех временных ограничений. В нашей республике эта технология уже апробирована в рамках режима повышенной готовности, предусмотренного федеральным законом о чрезвычайной ситуации. Она была введена как реакция на небывалый подъем заболеваемости, поэтому люди восприняли новую меру спокойно. Введение проверки QR-кодов на общефедеральном уровне оправдано эпидемиологической обстановкой, но важно грамотно применить этот инструмент на практике», — приводит пресс-служба слова Толкачева, который считает, что этот проект закона нужно детально проработать, чтобы исключить возможность расширенного толкования положений.