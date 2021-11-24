Волжский, Волгоградская область, 24 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Один человек скончался, четверо получили тяжелое отравление токсинами при употреблении суррогатного алкоголя в Волжском Волгоградской области. Задержан продавец контрафакта, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

В сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, подозревают 41-летнего местного жителя. По данным следствия, с июля по сентябрь 2012 года он незаконно продавал в городе спиртосодержащую жидкость под видом крепкого алкогольного напитка. В августе от суррогата скончался один человек, ещё четверо отравились токсинами метанола.

Во время обыска в гараже и автомобиле подозреваемого обнаружены ёмкости со спиртосодержащей жидкостью. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.