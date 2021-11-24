Канберра, 24 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Девочка из австралийского штата Виктория стала первым заболевшим COVID-19 приезжим пациентом в Южной Австралии с тех пор, как 23 ноября правительство вновь открыло границы. Об этом 24 ноября сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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23 ноября ребенок вместе с семьей приехал из Виктории, чтобы навестить родственников. Главный санитарный врач Южной Австралии Никола Спурриер сообщила, что 24 ноября во время поездки мать девочки получила текстовое сообщение от местных органов здравоохранения штата Виктория, подтверждающее, что ее дочь контактировала с зараженным.

После получения уведомления дочь и ее родители прошли тестирование, после чего отправились на карантин.

Как отмечают журналисты, на территории Южной Австралии выявлены уже два случая заражения коронавирусом из числа приезжих.