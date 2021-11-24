24 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Будем надеяться, что сейчас американские и российские военные сработают лучше и смогут поддерживать оперативный контакт такого уровня, который не даст определенным лицам разыграть на Украине сценарий вооруженного конфликта, перерастающего в военный переворот и свержение действующей гражданской администрации. Что касается Польши, то она пока видится статистом в разворачивающихся событиях. Хорошо уже то, что не жертвой, как это ​водится в ее истории.

Станислав Стремидловский, , 19:24 — REGNUM Варшава решила поддержать «украинскую операцию» Вашингтона. Как сообщает портал Onet со ссылкой на дипломатические источники, американцы предупредили польское правительство «о возможном нападении России на Украину» на фоне конфликта на польско-белорусской границе. Утверждается, что США призвали Варшаву «предпринять срочные шаги по созданию совместной коалиции прибалтийских республик, ЕС и Великобритании, чтобы остановить возможные намерения Кремля вторгнуться на Украину».

Украина. Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Обращает на себя внимание отсутствие в предполагаемой «коалиции» Германии и Франции. Видимо, на них американцы не особо рассчитывают. Зато тут же откликнулась польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS). Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью польскому еженедельнику Wprost назвал риск «российского вторжения» на Украину реальным. Правда, премьер использовал при этом довольно необычную аргументацию. Помимо типовых тезисов о «концентрации российских войск на границе» и «российских хакерах» он указал на «пропаганду Кремля, направленную на российское общество», которую увидел в «прославление участия советской России в так называемой Отечественной войне (Второй мировой войне — прим. Wprost)» и «накоплении валютных резервов». Это «говорит о том, что Россия к чему-то готовится». Но к чему? «Мы пока этого не знаем, однако мы должны предполагать худшие сценарии», — отметил Моравецкий. Однако сомнительно, что подобная риторика убедит даже самых «ястребиных» сторонников «Права и Справедливости». В конце концов, Москва никогда не скрывала важность для нашей страны и общества всего, что связано с Великой Отечественной войной, а накоплением валютных резервов российское правительство занимается уже много лет.

Поэтому возникает вопрос, почему польский премьер прибег к столь неубедительным аргументам: то ли иных США не предоставили, то ли Моравецкий решил таким образом дискредитировать «украинскую операцию» Вашингтона, воспринимая ее потенциальной угрозой для Варшавы. Но тогда о чем идет речь? Вероятно, не случайно упоминается миграционный кризис, сложившийся на польско-украинской границе. Высокопоставленные представители PiS заявляют, что он может продлиться несколько месяцев. То есть до января — февраля 2022 года, когда, согласно некоторым американским источникам, Россия и «должна» будет напасть на Украину, отчего приступила к концентрации войск рядом с границей. Однако перемещениям Вооруженных сил России можно дать и другое объяснение. Не исключено, что в Москве просчитали вероятность такого ухудшения социально-экономической и политической ситуации на Украине, которое зимой следующего года выльется в беспорядки с участием армии и парамилитарных националистических группировок. Страна окажется на грани распада, и тогда возможности все.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на белорусско-польской границе (с) Официальный twitter премьер-министра Польши (@PremierRP)

В том числе, как заявил в интервью газете «Аргументы и Факты» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, «миллионы украинцев побегут искать приют в других местах». Часть из них направится в Россию, и тогда российской армии придется прийти на помощь пограничникам, чтобы обеспечить эффективную инфильтрацию беженцев, размещение их в теплых помещениях, обеспечение питанием и медицинской помощью. Но другие двинутся через украинско-польскую границу. Как минимум это будут родственники тех нескольких миллионов украинцев, которые уже живут и работают в Польше. Очевидно, что украинская диаспора потребует от Варшавы принять этих людей, и это будет явно не пара-тройка тысяч мигрантов, как на белорусско-польской границе, а десятки или даже сотни тысяч человек. Просчитывает ли «Право и Справедливость» подобный сценарий? Если и да, то вслух об этом не говорит. Но, судя по всему, вероятность его реализации считают высокой в Вашингтоне и Москве.

Об этом свидетельствуют участившиеся контакты американских генштабистов с украинскими и российскими коллегами. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли за последние несколько дней дважды связывался по телефону с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным. Стороны «обсудили перспективы и положение ситуации в области безопасности в Восточной Европе», говорилось в распространенных заявлениях. А вчера, 23 ноября, Милли вышел на начальника Генерального штаба России генерала Валерия Герасимова. Собеседники условились «в соответствии с предыдущей практикой не разглашать конкретные детали их разговора». При этом Москва сообщила, что обсуждались «актуальные вопросы международной безопасности», а Вашингтон, что речь шла о «вопросах безопасности, вызывающих озабоченность». Возможно, дело тут в том, что стороны пока не до конца доверяют друг другу. В частности, СВР России не случайно сравнила нынешнюю ситуацию на Украину с той, что была в Грузии накануне августа 2008 года. То есть когда, по мнению многих экспертов, грузинский президент Михаил Саакашвили неверно истолковал сигналы от США, решив, что Вашингтон поддержит его в нападении на российских миротворцев в Южной Осетии.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Будем надеяться, что сейчас американские и российские военные сработают лучше и смогут поддерживать оперативный контакт такого уровня, который не даст определенным лицам разыграть на Украине сценарий вооруженного конфликта, перерастающего в военный переворот и свержение действующей гражданской администрации. Хотя Милли приходится труднее, чем Герасимову, американскому генералу сковывают руки некоторые чиновники, дипломаты и конгрессмены. Но, как бы то ни было, шансы договориться у Вашингтона и Москвы есть. Что касается Польши, то она пока видится статистом в разворачивающихся событиях. Хорошо уже то, что не жертвой, как это водится в ее истории.