Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Санкт-Петербург претендует на проведение Чемпионата мира по триатлону серии IRONMAN 70.3 в 2024 году. Об этом 24 ноября сообщили вице-губернатор Борис Пиотровский.

ИА REGNUM Триатлон

По его словам, такую возможность обсудили на сегодняшнем заседании оргкомитета IRONMAN 70.3 RUSSIA St.Petersburg.

«Я уверен, что мы сможем провести соревнования такого уровня, а пока мы снова готовимся принять гонку IRONMAN 70.3 RUSSIA St.Petersburg. Она пройдёт с 15 по 17 июля 2022 года. 16 июля состоятся соревнования для детей IRONKIDS и женский забег Iron Girl», — напомнил чиновник.

Добавим, 17 июля в 08:00 мск пройдет основной старт длиною 113 км (1,9 км плавание + 90,1 км велогонка + 21,1 км бег), участие в котором примут 2,5 тыс. спортсменов из 50 стран. Россию представят атлеты из 64 субъектов. Плавательный этап пройдет в Гребном канале Крестовского острова, затем велоэтап по ЗСД, завершится старт беговым этапом в два круга по Приморскому парку победы Крестовского острова и ЦПКиО на Елагином острове.