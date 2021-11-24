Махачкала, 24 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Дагестане 2022 год будет проходить под знаком Года образования. Указ об этом подписал глава республики Сергей Меликов.

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«В целях популяризации развития образования в Республике Дагестан постановляю: провести в 2022 году в Республике Дагестан Год образования» , — приводит слова из текста указа пресс-служба главы региона.

Исходя из документа, разработка плана мероприятий в Год образования возложена на правительство Дагестана. На создание плана и его утверждение отведен срок до 1 декабря 2021 года.

Напомним, 2021 год в Дагестане был объявлен Годом 100-летия со дня образования ДАССР.

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