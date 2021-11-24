София, 24 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Служебное правительство Болгарии расширило список категорий граждан страны, которым с января 2022-го года будут проиндексированы пенсии, пособия и персональные льготные перечисления. Об этом 24 ноября сообщила софийская газета «Сега».

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Согласно официальной информации, в указанные списки внесены лица, получающие пенсию по инвалидности, инвалиды воинской службы, ветераны Второй мировой войны и одинокие престарелые граждане.

Предполагается, что 25 декабря нынешнего года наряду с повышением минимальной пенсии с 300 до 370 левов (соответственно — со $172 до $212), на соответствующую индексацию смогут рассчитывать в общей сложности около 2 600 000 жителей Болгарии.

Необходимые средства для реализации новой программы заложены в бюджете государственного социального страхования Болгарии. Как ожидается, после формирования нового кабинета министров Болгарии София продолжит осуществление масштабной социальной реформы в стране.