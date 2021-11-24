Канберра, , 12:35 — REGNUM Активисты и родственники семи жертв, приписываемых Адриане Ривас, экс-сотруднице режима Аугусто Пиночета, обвиняемой в Чили в исчезновении семи человек в 70-х годах, приветствовали решение австралийского суда в полном составе в пользу ее экстрадиции. Об этом пишет агентство EFE.

Национальный стадион в Сантьяго, где происходила расправа с проитвниками Пиночета. 1973 Cpcml.ca

«Мы требуем, чтобы после прибытия в Чили, и учитывая ее прошлое, Ривас оставалась под стражей, пока идет судебный процесс, который, как мы надеемся, закончится показательным приговором», — говорится в заявлении семей жертв, распространенном их адвокатом Адрианой Наварро у здания Федерального суда в Сиднее.

Ранее Федеральный суд Сиднея принял решение об экстрадиции 68-летней Адрианы Ривас властям Чили. На родине её обвиняют в похищениях с отягчающими обстоятельствами.

Читайте ранее в этом сюжете: Австралия выдаст Чили виновную в пытках сотрудницу разведки Пиночета