Москва, , 12:34 — REGNUM В мире сегодня предпринимаются настойчивые попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность различных народов при использовании интернет-технологий. Об этом 24 ноября на 37-м заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел РФ заявил глава российского внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Работать на международной арене в любых форматах сегодня непросто, так как на наших глазах предпринимаются настойчивые попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность народов в самых разных уголках мира», — отметил российский министр.

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Он пояснил, что «серьёзные вызовы» создаёт использование в этих целях интернет-технологий и социальных сетей, что «необходимо учитывать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сила России состоит в многонациональности её народа, который является опорой многонациональной культуры страны.