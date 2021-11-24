Москва, 24 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Важным фактором, замедляющим темпы роста мировой торговли, является сокращение численности портового персонала на таможенных пунктах ряда стран Азии, в частности Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян.

Iecs США vs Китай

«В течение первых девяти месяцев 2021 года мировая экономика продолжала восстанавливаться от последствий пандемии, — сказал он. — При этом необходимо отметить неравномерность восстановления мировой торговли. Так, торговля товарами выступила драйвером роста, в то время как динамика сектора услуг была более сдержанной. Торговля росла преимущественно за счет поставок из стран Восточной Азии в развитые страны. Объем мировой торговли в I квартале 2021 года на 10% превысил уровень аналогичного периода 2020 года и на 3% значение доковидного I квартала 2019 года».

По его словам, важным фактором, который замедляет темпы роста мировой торговли, стало сокращение численности портового персонала на таможенных пунктах ряда стран Азии, в частности КНР.

«Это приводит к повышению тарифов на контейнерные перевозки и увеличению сроков доставки товаров, — сказал Вардапетян. — Во время пандемии ряд стран — торговых партнеров Китая, в том числе США, столкнулись с дефицитом товаров. Следствием этого стало раскручивание инфляционной спирали и «мягкая» победа Китая в навязанных ему торгово-политических войнах, выразившаяся в снижении санкционного и торгового давления со стороны его партнеров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как будет восстанавливаться мировая торговля.