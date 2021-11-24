Красногорск, 24 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2180 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 24 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 509 872 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 577 907.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 24 ноября число жертв COVID-19 увеличилось на 56 человек.