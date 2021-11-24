Москва, 24 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В настоящее время пока рано говорить о том, что биткоин исчерпал потенциал для дальнейшего роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Дмитрий Шустов Биткоины

«Сегодня, когда экономические и политические риски слишком высоки, многие инвесторы выбирают быструю доходность альтернативных финансовых инструментов. После падения стоимость биткоина стала привлекательной для большего круга потенциальных инвесторов, и они начали спешно вкладываться в рынок криптовалюты, — сказал Скрыль. — Это и дало очередной скачок роста котировок биткоина. Структура криптовалюты построена таким образом, что ее выпуск ограничен. В ситуации добычи последних биткоинов может возникнуть большой ажиотаж, что даст толчок новому росту. Поэтому об исчерпании потенциала для роста цены биткоина говорить преждевременно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на курс биткоина могли повлиять законодательные изменения в США.