В Калуге ипотечные кредиты стали драйвером кредитования 2021 года
Калуга, 24 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Калужской области в 1,4 раза выросли объемы жилищного кредитования по сравнению с аналогичным периодом 2020 года: за девять месяцев 2021 года показатель составил более 29 млрд рублей, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.
Поддержку ипотечному кредитованию с января по сентябрь 2021 года оказывали низкие ставки по ипотечным ссудам, что связано с действием госпрограмм. В сентябре в Калужской области средняя ставка по ипотечным кредитам составляла 7,7% годовых. Для ипотечных заемщиков продолжают действовать ипотечные каникулы. Перенести платежи по кредиту на срок до шести месяцев может человек, который оказался в трудной жизненной ситуации, а жилье, которое находится у него в ипотеке, — единственное. Кроме того, максимальная сумма ссуды не должна превышать 15 миллионов рублей, а обращение за каникулами должно быть первым. По данным Банка России, ипотечными каникулами по закону в целом по стране уже воспользовались порядка 50 тысяч заемщиков, 85% из них смогли восстановить свою платежеспособность в течение шести месяцев.