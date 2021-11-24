Калуга, 24 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Калужской области в 1,4 раза выросли объемы жилищного кредитования по сравнению с аналогичным периодом 2020 года: за девять месяцев 2021 года показатель составил более 29 млрд рублей, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.

Cbr.ru Жители Калужской области за шесть месяцев 2021 года оформили почти семь тысяч ипотечных кредитов

«В октябре сохраняется тенденция, сложившаяся в третьем квартале. По предварительным данным, рост объемов ипотеки в России в октябре ускорился до 2,3% с 2,1% в сентябре и 1,8% в августе. Общий долг жителей региона по ипотеке на начало октября составил порядка 87 млрд рублей. Основной объем задолженности гасился вовремя, а доля просроченных кредитов не превышала 0,7%, что существенно меньше, чем в предыдущие годы. Многие заемщики в течение года досрочно погашали ипотеку по программам рефинансирования ипотечных продуктов», — отметила Ирина Карлаш.

Поддержку ипотечному кредитованию с января по сентябрь 2021 года оказывали низкие ставки по ипотечным ссудам, что связано с действием госпрограмм. В сентябре в Калужской области средняя ставка по ипотечным кредитам составляла 7,7% годовых. Для ипотечных заемщиков продолжают действовать ипотечные каникулы. Перенести платежи по кредиту на срок до шести месяцев может человек, который оказался в трудной жизненной ситуации, а жилье, которое находится у него в ипотеке, — единственное. Кроме того, максимальная сумма ссуды не должна превышать 15 миллионов рублей, а обращение за каникулами должно быть первым. По данным Банка России, ипотечными каникулами по закону в целом по стране уже воспользовались порядка 50 тысяч заемщиков, 85% из них смогли восстановить свою платежеспособность в течение шести месяцев.