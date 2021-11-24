Москва, 24 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. ЦБ вместе с Минцифры намерен предложить изменения в законодательство в связи с разработкой «платформы согласия» на передачу персональных данных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом сообщила представитель ЦБ Ольга Скоробогатова.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Мы будем выходить с коллегами из Минцифры по усилению контроля и ответственности данных граждан и бизнеса, мы хотим реализовать «платформу согласия», когда гражданин видит какое согласие кому он дал, может его отозвать, он его мониторит и фактически является владельцем своих данных», — сказала Скоробогатова.

Ранее в Госдуме говорили о планах по повышению безопасности персональных данных.