Улан-Удэ, , 12:31 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет 32-летний ранее судимый местный житель по обвинению в убийстве и угрозе убийством. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, кровавые события произошли в декабре 2020 года.

Убийство Jo Naylor

Обвиняемый в компании приятелей распивал спиртное в квартире у знакомого. В какой-то момент у него произошла ссора с одним из собутыльников, в ходе которой мужчина ударил противника ножом.

«После этого злоумышленник продолжил избивать потерпевшего кулаками и ногами, повалил его на пол и несколько раз прыгнул на грудь. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Оттащив тело убитого в спальню, компания продолжала возлияния ещё два дня. Позже к ним присоединились ничего не подозревающая соседка. 25 декабря она случайно увидела в спальне труп и начала кричать. Обвиняемый ударил её по голове бутылкой, после чего избил, угрожая убийством.

Через несколько часов женщине удалось бежать и позвонить в полицию, однако обвиняемый с друзьями заперся в квартире. В результате правоохранителям пришлось вскрывать двери при помощи спецоборудования. После задержания мужчина признал вину. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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