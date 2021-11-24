Москва, 24 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Единственная рекомендация, которую можно дать держателям ценных бумаг российских компаний, — это не паниковать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе. Так он прокомментировал ситуацию с падением индекса Московской биржи.

Patriot-news.info Падение акций

«Падение индексов сигнализирует о настороженности участников рынка, но это нормальное явление, — сказал Вашакмадзе. — Отсюда единственная рекомендация в данной ситуации — не паниковать. Фондовый рынок не может расти всегда, рынки растут и падают. При регулярных инвестициях «в долгую» на фондовый рынок корректировка не должна быть проблемой. На горизонте 10 лет усредненная цена входа будет ниже цены выхода».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российскому рынку ценных бумаг предсказали укрепление.