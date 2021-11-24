Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 88,1 тыс. жителей, из них продолжают болеть 16,4 тыс. человек, в том числе 1,6 тыс. в ковидных стационарах. Об этом 24 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Напомним, первый коронавирусный больной в Ленобласти был выявлен 11 марта 2020 года. С того момента в регионе лабораторным путем было подтверждено 88 124 случаев инфицирования. Из них 425 случаев — за минувшие сутки, что на семь случаев меньше чем днем ранее.

Наибольшее число зараженных как и ранее отмечается в крупных населенных пунктах, таких как: Тихвин (31), Волхов, Кириши (по 25), Гатчина (23), Всеволожск (21) и Выборг (20).

Как уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению, за прошедший день было госпитализировано с ковидом и пневмонией 134 человека. Сейчас в стационарах развернуто 2319 ковидных коек, из них свободны 679 коек. Таким образом лечение под постоянным надзором медиков проходят 1640 человек, в том числе 37 — на ИВЛ. Остальные 14 810 зараженных лечатся дома.

На данный момент смогли победить коронавирус 68 927 жителей Ленобласти, в том числе 435 из них были выписаны по выздоровлению за минувший вторник. Умерло 2747 заболевших COVID-19, в том числе десять летальных случаев было зарегистрировано 23 ноября, что на три случая больше, чем за день до этого.