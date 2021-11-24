Кишинёв, 24 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица направила в парламент республики ходатайство о рассмотрении в экстренном порядке поправок к Закону о госбюджете на текущий год, чтобы заплатить Газпрому долг за поставленный газ. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба законодательного органа.

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Сообщается, что обращение главы правительства сегодня рассмотрят члены Постоянного бюро парламента. Они примут решение, будут ли поправки рассмотрены в срочном порядке.

Молдавской стороне необходимо погасить задолженность в размере около $74 млн. Это стоимость поставок газа за ноябрь и за половину октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме заявили, что Молдавия, по условиям контракта, обязалась заплатить за полученный газ более $70 млн 22 ноября, но этого не произошло. На этом основании Газпром может прекратить поставки в течение 48 часов. Срок истекает 24 ноября.