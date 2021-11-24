Ханой, , 12:30 — REGNUM В ходе своего предстоящего в конце ноября визита в Москву президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным стратегические направления развития связей двух стран. Об этом 24 ноября вьетнамский президент рассказал в интервью ТАСС.

Нгуен Суан Фук Kremlin.ru

«На предстоящих переговорах мы с президентом Путиным дадим оценку итогам развития двусторонних отношений за прошедшее время, а также обсудим актуальные текущие вопросы и согласуем стратегические направления сотрудничества», — сказал он.

Также Нгуен Суан Фук отметил, что в ходе его визита в Россию стороны также хотят обсудить меры по устранению существующих преград на пути развития связей между двумя странами и рассмотреть дальнейшие шаги по продвижению взаимодействия между Вьетнамом и Россией по всем ключевым направлениям.

Кроме того, президент Вьетнама добавил, что одной из важных для обеих стран тем являются восстановление транспортного сообщения, взаимных поездок и экономических связей в период после пандемии.

«Будем активизировать взаимодействие по этим направлениям и своевременно устранять все возникающие на этом пути трудности и препятствия», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября стало известно, что президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук посетит Россию с официальным визитом.