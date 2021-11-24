Москва, , 12:29 — REGNUM В настоящее время биткоин можно считать таким же финансовым инструментом, как ценные бумаги, золото или валюта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, комментируя очередной рост котировок биткоина.

Биткоин

«Стоимость биткоина определяет множество факторов: спрос, ликвидность, регуляторные изменения, признание институциональными инвесторами и другие. И за последний месяц произошло много повлиявших на него событий, в том числе регуляторных, — сказала Левашенко. — Например, в США был подписан законопроект об инфраструктуре на 1,2 трлн долларов, который включает положения, влияющие на криптовалютные инвестиции. В числе прочего установлена обязанность криптобирж уведомлять Налоговую службу США о криптовалютных операциях, что позволяет отслеживать транзакции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Сальвадоре больше 91% граждан предпочитают доллар биткоину.

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