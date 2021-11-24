Москва, , 12:28 — REGNUM Если геополитическая ситуация не будет ухудшаться, то рубль начнет укрепляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил доцент факультета экономических наук ВШЭ Сергей Володин.

Ценные бумаги. Инвестиции geralt

«Сейчас рубль явно сильно просел. Если геополитическая ситуация не будет ухудшаться, то, скорее всего, он пойдет на укрепление, а вместе с ним и российский рынок ценных бумаг, — сказал Володин. — Касательно текущей ситуации по акциям [российских компаний] — их точно не стоит продавать сейчас, при уже состоявшемся большом падении, тем более что частично рынок уже начал его отыгрывать. Скорее всего, стоит подождать улучшения ситуации с геополитикой, преодоления вспышки коронакризиса в Европе и соответствующего ему падения цен на нефть. Вслед за этим акции могут показать рост».

Но, как пояснил Володин, в среднесрочной перспективе рынок акций выглядит достаточно рискованным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российский рынок акций стал более волатильным.

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