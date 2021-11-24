Владивосток, , 12:34 — REGNUM В Приморье назначен новый руководитель территориального управления Федерального агентства по рыболовству — губернатор края Олег Кожемяко провел рабочую встречу с Русланом Румянцевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства региона.

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Отмечается, что Руслан Румянцев родом с Дальнего Востока, работал на Сахалине, возглавлял Корсаковский морской торговый порт. Нового руководителя представил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник.

Кожемяко, желая успехов новому главе ведомства, обозначил и основные направления совместной работы правительства края и территориального управления Росрыболовства. Это охрана водных биологических ресурсов, развитие марикультуры, достойная заработная плата инспекторов рыбоохраны. Одна из важнейших задач — сохранение нерестилищ и увеличение естественным путем популяции лососей.

«Нужно навести порядок в деятельности рыборазводных заводов, оценить их эффективность, насколько за последние годы увеличился объем лососевых пород, которые выпускаются в реки. Я категорически против загородок, которые не пропускают рыбу на нерест, предприятий по забою лосося и производству икры», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, на очередном заседании Законодательного собрания Приморья 24 ноября депутаты назначили членов Избирательной комиссии края с правом решающего голоса.