Москва, , 12:27 — REGNUM Мировой энергетический кризис пока не собирается отступать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Штаб-квартира ОПЕК Priwo

«На нефтяном рынке по-прежнему сохраняется дефицит. Восстанавливающаяся от последствий пандемии экономика многих стран способствует тому, что спрос на «чёрное золото» значительно превышает предложение, что отображается в установлении высоких цен, — сказал Каленов. — В сентябре средняя цена барреля Brent составила 75 долларов, в октябре — стала выше ещё на 9 долларов. Планы США и ещё ряда государств о «распечатывании» стратегических запасов привели к небольшому снижению, но цена всё равно остаётся высокой. Однако, несмотря на все заявления американской стороны, вряд ли страны ОПЕК+ откажутся от сохранения нынешних планов по наращиванию добычи на 400 тыс. б/с.»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, нефть резко подорожала на торгах 23 ноября, прибавив за день свыше 2,5 доллара.

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