Москва, 24 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 93 человека, сообщает 24 ноября столичный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне скончались 96 человек, два дня назад — 94 человека. Смертность от ковида в городе сохраняет стабильность. Всего в городе скончались 33 635 человек.

Штабе также рассказали, что на ИВЛ сейчас находятся 630 человек, за сутки госпитализировали 906 новых ковид-пациентов.

Всего в России от коронавирусной инфекции скончались за сутки 1240 человек.