Москва, , 12:26 — REGNUM Несмотря на бурный рост в РФ онлайн-торговли, сохраняется потребность населения и в торговых центрах, которым, однако, придется соответствовать новым запросам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Будущее у торговых центров есть. Сохраняется потребность в местах для примерки, проведения акций, а главное, в доступных развлечениях для всей семьи. Еще до пандемии это вызвало рост предложения и увеличение площади фуд-кортов, увеличение доли различных предприятий сферы развлечений в числе арендаторов ТРЦ», — сказал Цыганов.

При этом он обратил внимание на то, что за время пандемии выросла популярность приобретения продуктов в онлайн-магазинах и их доставка.

«Но так приобретают продукты на неделю. В офлайне же покупки осуществляются не только в ТРЦ, но и в магазинах у дома, что видно по небольшим чекам. Это свежая молочная продукция, колбасные изделия, — сказал Цыганов. — Пока пандемия продолжается, доля онлайн‑ и офлайн-покупок будет меняться в зависимости от введения или отмены ограничений. Но после ее окончания изменения будут зависеть от развития технологий продаж и смены потребительских предпочтений. И если крупные супермаркеты хотят сохраниться, им неизбежно придётся менять формат и соответствовать новым запросам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ стагнируют традиционные форматы торговли.

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