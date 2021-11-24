Ульяновск, 24 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от ковида. Это следует из сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

По данным на 24 ноября, в регионе от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались ещё 18 ковидных больных. Это на летальных исхода больше, чем было по итогам 22 ноября.

Всего с начала пандемии умерли 3289 жителя Ульяновской области.

Напомним, в регионе ревакцинацию прошли почти 37 тыс. жителей области. Ещё более 468,5 тыс. человек привились от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проходят акции и мероприятия в рамках тематической недели «Демография». 25 ноября пройдёт Единое родительское собрание, где врачи расскажут о сахарном диабете, последствия нехватки йода для здоровья ребёнка и проблемах ожирения среди подростков.