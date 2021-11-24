Москва, , 12:25 — REGNUM В РФ вполне реален 10−15-процентный рост цен на конфеты и прочие сладости, пользующиеся спросом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Конфеты

«О росте цен на сладости часть производителей и импортёров традиционно объявляют при приближении Рождества и Нового года, январских каникул, — сказал Цыганов. — Такой конъюнктурой рынка спешат воспользоваться. В этом году на традицию накладываются еще новые факторы — внешняя инфляция, разгоняющая мировые цены, и российские вполне оправданные в этом году ожидания роста цен. В конце концов, если дорожают ингредиенты, производство, упаковка, логистика и доставка, то резонно ожидать подорожания конфет и сладостей».

По его словам, сдержать рост цен может снижение спроса на более дорогие продукты и увеличение потребления бюджетных сладостей, домашних заготовок и выпечки, товаров «серых» производителей.

«Поэтому не стоит ожидать резкого роста цен, но отсутствие скидочных акций и подорожание пользующегося спросом ассортимента на 10−15% вполне реально», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что общемировое подорожание ингредиентов отразится на ценах сладостей в РФ.

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