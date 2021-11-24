Москва, 24 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России отмечает рост интереса регионов РФ к взаимодействию с зарубежными партнерами на многосторонних площадках и готово поддерживать их инициативы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Констатируем неизменный рост интереса со стороны субъектов Федерации к взаимодействию на площадках СНГ, Евразийского экономического союза. Активизировалось участие регионов в их подключении к деятельности Шанхайской организации сотрудничества», — сказал Лавров.

Он добавил, что безусловным приоритетом в культурной и образовательной сферах должно оставаться упрочение сотрудничества с ближайшими соседями России — странами СНГ.