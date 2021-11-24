Москва, , 12:24 — REGNUM Проблема теневой занятости и «серых» заработков обусловлена двумя важными факторами — территориальным неравенством и налоговым давлением. Об этом корреспондентуИА REGNUM 24 ноября заявил глава муниципального округа Тверской Яков Якубович. Так он прокомментировал план Минтруда России, направленный на снижение уровня теневой занятости в РФ.

Теневая экономика Pixabay.com

«Измерением показателей так называемой ненаблюдаемой экономики в России занимается Росстат. По его данным, примерно одна восьмая часть ВВП производится в теневом секторе. В последние годы, согласно статистике, доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снижалась. Этому способствовало в том числе введение процедуры регистрации самозанятых. Однако наряду с Росстатом измерением теневого сектора занимается и Росфинмониторинг, который демонстрирует гораздо более высокие показатели: более 20% ВВП», — отметил Якубович.

По его словам, проблема «серых» заработков многогранна и имеет целый ряд факторов, наиболее существенны из которых два.

«Первым из них является существенное региональное и территориальное неравенство и масштабное отходничество. Граждане в отсутствие хорошо оплачиваемой работы в регионах на «малых» (сельских) территориях выезжают из дома на сезонные работы, в основном связанные со строительством, а также работой в сфере услуг и безопасности. Иногда масштабы такого отходничества достигают немыслимых размеров, — сказал Якубович. — Есть населенные пункты, где, несмотря на крайне низкую зарегистрированную безработицу, трудоустроенных в населенном пункте трудоспособных граждан всего пятая часть. 75−80% трудоспособного населения могут либо работать в другом городе, заниматься сезонными работами, либо находиться в теневом секторе экономики. Зачастую и сами сезонные работы, в особенности в строительстве и ремонте, происходят в ненаблюдаемой зоне, когда работники не оформляются официально на работу, а получают зарплату «в конверте».

Вторым фактором, по словам эксперта, является высокая налоговая нагрузка на работающих граждан.

«Поэтому главным мотивом для работодателя выводить трудовые отношения с персоналом из теневого сектора является снижение на него налоговой нагрузки, в том числе через выравнивание размера социальных отчислений (страховых платежей) до посильной величины, к примеру 15%, — сказал эксперт. — Вместе с тем план Минтруда по «легализации» теневых доходов на самом деле направлен не на снижение нагрузки на бизнес. Это скорее похоже на репрессивные меры, направленные на усиление контроля, в частности формирование реестра недобросовестных работодателей, а об экономической мотивации — ни слова».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что мощным толчком к выводу предприятий из тени может послужить продление программ льготного кредитования.

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