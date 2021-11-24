Главы Каталонии и Балеарских островов проведут рабочую встречу
Пальма-де-Майорка, Испания, 24 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Президент Женералитата Каталонии Пере Арагонес посетит Пальму, чтобы встретиться с председателем правительства Балеарских островов Франсиной Арменголь. Об этом пишет агентство EFE.
Generalitat de Catalunya
Пере Арагонес
Оба региональных лидера примут участие в различных мероприятиях в течение дня.
Согласно программе визита, встреча Арагонеса и Арменголь является продолжением работы, которую они начали на встрече, состоявшейся в октябре 2021 года в Барселоне.