Пальма-де-Майорка, Испания, 24 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Президент Женералитата Каталонии Пере Арагонес посетит Пальму, чтобы встретиться с председателем правительства Балеарских островов Франсиной Арменголь. Об этом пишет агентство EFE.

Generalitat de Catalunya Пере Арагонес

Оба региональных лидера примут участие в различных мероприятиях в течение дня.

Согласно программе визита, встреча Арагонеса и Арменголь является продолжением работы, которую они начали на встрече, состоявшейся в октябре 2021 года в Барселоне.