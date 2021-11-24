Екатеринбург, 24 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции скончались еще 33 человека. Днём ранее этот показатель составил 36, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На данный момент в COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 870 свердловчан. Из них к аппаратам ИВЛ подключен 431 гражданин. В состоянии средней тяжести находятся 6573 пациента.

За сутки из клиник выписали 483 человека. С начала пандемии выздоровели 153 958 свердловчан, от COVID-19 скончались 8230 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале за сутки выявили 732 новых заражения коронавирусом.