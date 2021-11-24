Краснодар, 24 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 830 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 ноября. Накануне, 23 ноября, было зарегистрировано 759 новых случаев заражения.

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Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 42 муниципалитетах Кубани. По суточной заражаемости лидирует Краснодар — там выявлено 212 новых случаев, на втором месте — Геленджик, где подтвердили 69 новых случаев, на третьем Сочи с 66 новыми пациентами.

С начала пандемии в Краснодарском крае выявлено 94 403 случая заражения коронавирусом, выздоровели из общего числа 67 112 человек. Медики не смогли спасти 8 645 ковид-пациентов, 50 человек скончались за последние сутки.

На 24 ноября в стационарах остаются 5507 человек с подозрением на COVID-19 и подтверждённым диагнозом, в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 109 пациентов, ещё шесть — на ЭКМО.