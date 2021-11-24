Красногорск, 24 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась. Об этом свидетельствует опубликованная 24 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1842 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 29 случаев меньше аналогичного показателя 23 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1871 человека, а днем ранее — у 1784 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 24 ноября в России было выявлено 33 558 новых случаев заражения коронавирусом.