Нижний Тагил, Свердловская область, 24 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. На Среднем Урале руководитель предприятия «Тагильский трамвай» предстанет перед судом. Он не обеспечил оценку условий труда для работников, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что для 31 рабочего места на предприятии не проводили специальную оценку условий труда. После предписания прокуратуры «Тагильский трамвай» заключил договор об оказании услуги. Срок окончания работ — до 31 декабря 2021 года.

В отношении МУП «Тагильский трамвай» возбудили дело об административном правонарушении по части 5 статьи 5.27.1 КоАП РФ («Непроведение специальной оценки условий труда»). Также административное дело по части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или её непроведение») возбуждено против руководителя предприятия.