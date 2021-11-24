Москва, , 12:18 — REGNUM Прототип платформы цифрового рубля ЦБ планирует запустить в начале 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

«Сейчас идет работа по созданию платформы цифрового рубля. Прототип будет запущен уже в начале следующего года», — сказала Набиуллина.

Многие центральные банки многих стран работают над аналогичными проектами, отметила глава регулятора.

«Это будет способствовать снижению издержек для людей, для компаний», — добавила она.

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