Кишинёв, 24 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Правительство Молдавии для того, чтобы не прекратились поставки газа из России, направит руководству гарантийное письмо с обещанием погасить задолженность. Об этом в эфире телеканала Publika TV сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Задолженность за газ

«Посмотрим, как отреагирует «Газпром». Нет никаких разумных и рациональных причин не получать поставки газа с четверга, нет оснований для этого, но посмотрим», — сказал Спыну.

Он сообщил, что 25 ноября депутаты парламента обсудят внесение поправки госбюджет, чтобы у правительства была возможность заплатить Газпрому. Если в парламенте все пройдет удачно, то 26 ноября молдавская сторона перечислит деньги за приобретённый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме заявили, что Молдавия, в соответствии с контрактом, должна была заплатить за полученный газ более $70 млн 22 ноября, но этого не произошло. Условия контракта составлены так, что Газпром может прекратить поставки в течение 48 часов. Срок истекает 24 ноября.