Ташкент, 24 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 24 ноября провел встречу с заместителем Генсека ООН, исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Гадой Фатхи Вали. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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Отмечается, что в ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы взаимодействия между Узбекистаном и УНП ООН.

«Глава УНП ООН была подробно информирована об осуществляемых под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева масштабных реформах во всех сферах жизни общества», — отметили в МИД Узбекистана.

По итогам встречи стороны договорились о расширении и укреплении сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков, организованной преступности и коррупции.

«Рассмотрены также вопросы региональной и международной повестки, в частности, связанные с ситуацией в Афганистане», — сообщили в МИД Узбекистана.