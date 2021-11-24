Сеул, 24 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 28 236 человек. Об этом 24 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 24 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 320 422 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 82,4%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получил 43 631 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 40 631 958 человек. Уровень полной вакцинации составил 79,1%.

За последние два дня (22 — 23 ноября) в стране было зарегистрировано 1877 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 382 757 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на пятнадцать человек, до 932 человек.