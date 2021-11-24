Москва, , 12:15 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам заседания Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», которое в 2021 году проходит в Саудовской Аравии, сообщается на сайте Кремля.

Заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Tatarstan.ru

Президент подчеркнул что Россия и мусульманские страны вместе выступают за построение справедливого демократического миропорядка, за урегулирование региональных конфликтов и кризисов, в борьбе с угрозами международного терроризма и экстремизма.

«Россия придаёт большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами. Важно, что наши позиции по многим актуальным вопросам весьма близки», — отметит Путин и пожелал участникам саммита успехов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2019 году заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» проходило в столице Татарии — Казани.

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