Париж, , 12:15 — REGNUM Рукопись о подготовке теории относительности лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года Альберта Эйнштейна (1879−1955) была продана на аукционе в Париже за €11,6 млн. Об этом 24 ноября сообщает радио Franceinfo.

Альберт Эйнштейн. 1920-е

Уточняется, что эта рукопись была написана великим физиком в 1913—1914 годах в Цюрихе совместно с его швейцарским коллегой и другом Микеле Бессо. При этом 26 страниц этого текста принадлежа Эйнштейну, 25 — Бессо и еще три написаны ими вместе.

«Научные рукописи Эйнштейна этого периода и вообще до 1919 года встречаются редко. Как одна из двух сохранившихся рукописей, документирующих создание общей теории относительности, она дает замечательное представление о работе Эйнштейна и увлекательную перспективу на ум величайшего ученого XX века», — отмечается на сайте аукционного дома Christie's, который является организатором торгов.

При этом оценочная стоимость рукописи составила €2 млн и в ходе торгов, которые прошли накануне, быстро превысила все прогнозы, достигнув €11,6 млн.

Отметим, в 2018 году письмо Эйнштейна философу Эриху Гуткинду, которое посвящено вопросам религии, ушло с молотка за $2,9 млн.