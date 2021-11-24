Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 24 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Облако пепла от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, как ожидается, будет влиять на работу аэропорта острова до 27 ноября.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

Представители Pevolca Кармен Лопес и Мигель Анхель Моркуэнде на пресс-конференции заявили, что если интенсивность извергающегося вулкана не уменьшится, аэропорт, скорее всего, останется неработающим до выходных.

Вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться 19 сентября.