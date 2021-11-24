Тобольск, Тюменская область, 24 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Тобольске (Тюменская область) девятилетнюю девочку выгнали из рейсового автобуса из-за проблемы с проездным билетом школьника. Об этом вопиющем случае сообщила изданию «Вслух.ру» мать ребёнка.

Ребёнок

Инцидент произошёл утром 24 ноября. По словам матери, сев в автобус №10, её дочка предъявила водителю проездной билет.

«Видимо, из-за сбоя системы проездной почему-то оказался нерабочим. И моего ребёнка высадили через четыре остановки от дома», — сообщила возмущённая мать.

И отметила, что телефоны родителей у дочери были. Транспортники могли связаться с ней, а не выгонять ребёнка на мороз.

«Я бы перевела онлайн эти 23 рубля, только чтобы моего ребёнка не высаживали», — отметила женщина.

Причём у её старшей, 11-летней дочери, также сбоил проездной билет, но выручила банковская карта, которая была у школьницы с собой.

Жительница Тобольска написала жалобу в местное пассажирское предприятие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, запрещающий высаживать из автобусов и электричек детей-безбилетников.