Воронеж, 24 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 739 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 ноября. Сутками ранее, 23 ноября, сообщалось о 744 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число воронежцев, получивших положительные результаты тестов на коронавирус, за весь период пандемии составило 172 743 человека. Выздоровевшими из этого числа признаны 122 881 пациент, в том числе263 человека выписаны за последние сутки.

Скончались в Воронежской области с начала пандемии 8 514 ковид-пациентов, за сутки статистика смертности выросла на 63 новых летальных исхода. По данным федеральной статистики, число умерших с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции в регионе составило 5 560 человек, в том числе 24 новых смерти зарегистрировано за сутки.