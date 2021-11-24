Норильск, Красноярский край, 24 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Причины авиационного инцидента с самолётом Sukhoi Superjet — 100 в Норильске устанавливает транспортная прокуратура. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт в небе

Авиаинцидент произошёл 24 ноября в аэропорту «Норильск». Самолёт Sukhoi Superjet — 100, эксплуатируемый авиакомпанией «Ред Вингс», после посадки и руления выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

По данным ведомства, на борту воздушного судна было 84 пассажира, никто не пострадал. Наземная служба аэропорта отбуксировала самолёт на место стоянки.

В качестве предварительных причин авиаинцидента рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка экипажа, недостатки содержания лётного поля.

Норильский транспортный прокурор проводит проверку деятельности аэродромной службы аэропорта «Норильск».