Калуга, 24 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 208 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 24 ноября. Днём ранее, 23 ноября, в регионе было зарегистрировано 205 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты теста на коронавирус подтверждены у 57 925 человек, 54 446 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончался 1001 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.