Петропавловск-Камчатский, , 12:08 — REGNUM В школе села Лесная в Тигильском районе Камчатки 24 ноября в одном из классов было обнаружено нарушение конструкции здания. Оперативно было принято решение вывести из учреждения учеников и персонал. Школьный процесс будет продолжен в дистанционном формате, пока проблему не решат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Школа Corey Leopold

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В сельской школе обучение проходят 35 детей с первого по девятый класс. Утром персонал увидел, что в одном из помещений покосилась балка и осыпалась штукатурка.

В правительстве края состоялось оперативное совещание со всеми заинтересованными лицами, на котором было принято решение перевести детей на дистанционное обучение, обследовать здание и в дальнейшем определить его судьбу — либо строить новое, либо капитально ремонтировать это.

«Рассматривается вопрос о гарантированном праве детей на обеспечение их горячим бесплатным питанием. Кроме того, в настоящее время определяются помещения в селе Лесная, в которых временно будет налажен образовательный процесс в очном режиме», — пояснила заместитель председателя правительства Камчатки Виктория Сивак.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала профильным министерствам России проводить практические тренировки в школах на случай нападения, написала 23 ноября газета «Известия» со ссылкой на письмо комиссии.